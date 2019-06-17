〈台北都會〉《向學生吐苦水》柯文哲稱社子島難解 問題積了48年

2019-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲前日參加台北海洋科技大學畢業典禮，離開時，遭到社子島自救會與居民肉身擋車，抗議反對區段徵收。柯文哲昨出席國中畢業生市長頒獎典禮，分享他面對問題處理的「柯五條」原則，還向在場國中生大吐苦水，直指社子島是很難解決的問題，因禁建超過四十八年，當年的小違建、小問題累積四十八年都不處理，最後誰去做都有問題。

柯文哲在典禮頒獎致詞時，指出第一條是「面對問題是解決問題的第一步」，管理學有個霍桑效應，意思就是說，當生產線有問題，先去看哪裡有問題，還沒去動作，問題就解決了，問題之所以無法解決，「是因為你一直說它不是問題，等到你說它是問題時，甚至你只是給它看一看，還沒做任何動作，它就改善了。」

柯撇清「誰去做都有問題」

第二條「把所有的小問題解決，就沒有大問題」，柯文哲舉例，他去社子島碰到居民抗爭，坦白講，社子島是很難解決的問題，因為禁建超過四十八年，當年小違建、小問題都不處理，最後誰去做都有問題，相當困難。

柯強調，很多問題沒辦法解決，是因為小問題不去解決，等到小問題擺久、擺多，就變成大問題，變成從根本就很難解決的問題。第三條是「當你把所有的小問題解決了，就根本沒有大問題」。

接著柯文哲說，第四條是「你不解決問題，最後問題會解決你」，這是在市政會議的時候，府會連絡人以這句話擴大提醒市府官員，如果不解決議員的問題，議員會解決你們。

柯說，最後一條是「當問題還不是問題的時候，你拿出來講找人幫忙，大家都會幫你，當問題變成大問題時，再拿出來講，你只會被罵」，他提醒，當自己碰到小問題時，家人、同學、朋友都會熱心幫你，等到有一天變成大問題，再去找人家幫忙，你只會被罵，人家都不會幫你。

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