〈台北都會〉《台北》市民ｅ 點通 382項目3年無人用

2019-06-17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲以全面ｅ化宣傳政績，沒想到，台北市議員許家蓓發現，北市府投入五千萬建置的「台北市民ｅ點通」網站，截至今年三月，北市所屬機關共一四八六項服務，已有一一九四個服務開放線上申辦，ｅ化程度超過八成，但去年竟有高達四七○個項目使用次數掛零，甚至有三八二個線上申辦項目，連續三年完全無人使用。許家蓓痛批，市政ｅ化淪為口號，根本就是蚊子服務！

市府坦承有些需要證件才能申辦

台北市資訊局主秘兼發言人陳慧敏坦承，柯市長要求全面ｅ化，希望和民眾有關的申辦項目在線上都有功能，但有些需要證件才能申辦，或是某些項目的使用群沒有線上申辦的習慣，例如低收入戶者可能較少使用電腦，因此還是會到現場申辦，才會有部分申辦項目使用率較低的狀況，所以今年底「台北市民ｅ點通」將會下架。

議員批淪蚊子服務 去年底才檢討

「台北市民ｅ點通」網站，提供市民在區政、民政、財政、文化、警政、教育等方面的線上申辦服務，但許家蓓發現，歷年來系統建置及維護經費已高達四九七二萬多元，但去年包含寵物登記、治安風水師檢測、台北探索館自由參觀之旅、申請補助電影製作等四七○個項目，使用次數竟掛零，比率約卅九．四％，且在二○一六至二○一八年也有高達三八二個線上申辦服務連續三年完全沒人使用，約佔卅二％。

許家蓓指出，根據北市府資訊局提供的資料顯示，市府打算今年新增二七五個線上申辦項目，建置、維護費還要再花二○○萬元，但就目前狀況來看，北市府欠缺規劃、推廣不力，加上操作介面繁雜，民眾並不買單，難道柯文哲主張的ｅ化只是喊口號而已？而這種蚊子服務，研考會竟遲至去年底才開始檢討，難道這就是柯市長所言，政策先做了再看看嗎？

資訊局︰今年底下架 轉換新平台

對此，陳慧敏指出，今年底「台北市民ｅ點通」將會下架，內容將會轉移至另個平台，由於原網站是在二○○一年建置，有些系統已無法使用，無法新增功能，才會換新平台。

至於今年還要再花二○○萬元的預算，陳慧敏解釋，二○○萬包含維護和平台轉移的費用，轉換新平台後，包括資安、服務項目都會更精進，約七、八月將會開放轉移到新平台的示範申辦項目，預計年底轉移完畢後全面上線。

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