〈台北都會〉淡水新市一路 卡農田未開闢二段

2019-06-17

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線通車，淡海新市鎮的人口愈來愈多，但當地新市一路一段通往三段處，多年來因私人農田阻擋，以致無法開闢「二段」，民眾必須多花十到十五分鐘繞道，立委呂孫綾、市議員陳偉杰都要求市府加速開闢二段的道路；市府城鄉發展局表示，已和交通局、新建工程處討論，不宜在都市計畫尚未變更為道路用地之前，就先在農業區開闢道路，將視實際交通需求再研議辦理都市計畫變更，才能開闢道路。

繞道惹民怨 民代促開闢

陳偉杰表示，目前新市一路一段和三段之間有紐澤西護欄擋著，民怨已久，他多次找市府相關單位協調，但各單位都有藉口，市府以往認為沒有開闢新市一路二段的急迫性，但在淡海輕軌通車後，商家、影城已陸續進駐，帶動人口的移入，他要求市府組成跨局處的「新市一路二段專案小組」，不論區段徵收、市地重劃或整體開發，盡速和地主協調。

陳偉杰說，城鄉局曾經提出都市計畫變更案，將農業區變更成道路用地就可開路，但二○一三年、二○一六兩次「變更淡水都市計畫北側農業區整體開發可行性評估」，都認為沒有開路的急迫性，淡水發展已今非昔比，居民繞路十五分鐘，市府怎敢宣稱淡水交通狀況良好？

呂孫綾日前也率領當地六位里長向市府表達抗議，要求市府配合營建署辦理淡海新市鎮特定區計畫第三次通盤檢討規劃時，一併辦理周邊都市計畫的檢討作業，加速開闢新市一路二段。

工務局︰須先都計變更

工務局表示，道路開闢涉及都市計畫變更，淡海新市鎮開發案是內政部營建署開發並完成都市計畫後，移交新北市政府管理，農業區的地主曾提出區段徵收和市地重劃等方案，不希望一般徵收，不宜在都市計畫尚未變更為道路用地前，先在農業區開闢道路。

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