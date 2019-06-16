〈北部〉花蓮北區設垃圾轉運站 卡原住民傳統領域喊停

2019-06-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣北區五鄉鎮垃圾目前都載往宜蘭利澤焚化，臨時露天垃圾堆置問題屢遭民怨，縣府環保局急迫興建垃圾轉運站，原選址吉安鄉光華村但被居民反對，另覓一．九公頃的光榮砂石專業區土地後，發現又位在原住民傳統領域內而「喊停」。環保局長饒忠說，將再度往北尋找合適地點。

花蓮北區秀林、新城、花蓮、吉安、壽豐等五鄉鎮市的合計每日垃圾量約一百公噸，其中花蓮、吉安占八成以上，目前充作臨時轉運站的花蓮市掩埋場，因使用到保安林地，將被林務局收回，吉安鄉的臨時轉運站也是過去的掩埋場應急使用，環保局迫切欲設置密閉式廠房轉運站，但選址過程一波三折。

環保局原選定吉安光華村興建轉運站，三年來不斷與居民溝通，今年二月舉行說明會時，再度引來民眾拉白布條反對，環保局長饒忠當時承諾「沒有取得共識前不會貿然興建。」只好著手另覓新址。

環局︰往北尋找合適地點

饒忠說，經專家委員評選後，以吉安鄉廣榮段，亦即東華大橋下鄰近木瓜溪、光華工業區的光榮砂石專業區一．九公頃土地最為適合，加上交通便利、地廣人稀，但在完成土地變更後，才發現位處原住民傳統領域，依規定需經原住民部落會議通過才行，環保局只好往北再覓新地點。

規劃公司日揚環境工程當時考量五鄉鎮市的垃圾量後，垃圾轉運站初步選定花蓮市石壁段、吉安鄉廣榮段、新城鄉佳山段及秀林鄉民有段等四塊土地進行評估，目前吉安鄉廣榮段因卡原民傳統領域確定出局，僅剩石壁、佳山及民有等處可再進行評選。

將設密閉廠房 垃圾不過夜

環保局表示，垃圾轉運站預計興建九百坪負壓式密閉廠房，全程在室內作業，垃圾車直接將垃圾倒入卅五噸密閉拖車，落實垃圾不落地、不過夜，並設計有臭氣防制、污水、廢氣、廢水處理設備，當晚九點就會直送宜蘭利澤焚化爐焚燒。

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