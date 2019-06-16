〈北部〉清大畢典 他花11年獲電機博士

2019-06-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學昨天舉行畢業典禮，代表畢業生致詞的楊宗杰花十一年取得電機博士，妻子和三個兒子出席分享喜悅；清大分子與細胞生物所副教授王慧菁則花兩年取得學士後法律學士學位。兩人都說，能夠念書、繼續學習，很開心又有成就感。

楊宗杰在職進修 與幼稚園兒一同畢業

一般博士生修業年限是八年，楊宗杰因是在職進修，工作忙碌，且三個兒子陸續出生，最後在申請三年育嬰假後成功拿到博士學位。

楊宗杰說，晚上十點下班還要顧小孩到半夜，遇到孩子身體不舒服真的疲累不堪，多次想放棄，最後在指導教授鼓勵下克服困難，大兒子也從幼稚園畢業，父子能在不同的學習領域一起畢業，很值得紀念。

王慧菁早在十五年前就取得成大基礎醫學研究所博士學位，並以病毒致癌蛋白導致癌症的相關研究，曾獲台灣女科學家「新秀獎」，但因對法律有興趣，執教七年後重新當大學生，選擇讀科技法律。

王慧菁說，如果也能懂法律，就能擔任生技產業與法律的溝通橋樑，她已在準備律師及司法官考試。

元培醫事科技大學昨天也舉行畢業典禮，前總統馬英九出席勉勵畢業生不要怕輸在起跑點上，強調人生就像跑馬拉松一樣，無法一直衝刺，有時會有挫折，只要堅持就可迎頭趕上。他並以父親送給他的三句話「有原則就不會亂，有計畫就不會盲，有預算就不會窮」勉勵畢業生。

新竹市長林智堅昨天則頒發市長獎暨傑出表現獎，有一千七百四十八名學生獲獎，其中光武國中特教班市長獎得主喬惠瑜，課餘幫媽媽照顧臥病父親；獲傑出表現獎的北門國小「生命鬥士」華品禎、富禮國中「泰雅女戰神」陳馨，也是總統教育獎得主。

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