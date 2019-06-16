〈中部〉聲援香港反送中 雲科大師生開講

2019-06-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學師生昨天在校園舉辦「反送中、撐香港」戶外哲學課程，聲援香港反送中活動，表達大學生對基本人權及自由的追求，並聲援為自由民主打拚的香港人，透過活動展現大學的自由風氣，彰顯台灣容許多元聲音的自由。

活動除雲林科技大學學生外，還有斗南高中、嘉義高中、虎尾高中、台南一中的學生進行演講及表演，還有匿名的香港學生開講，約有上百名師生參加。

指導老師簡端良表示，香港發生六一二行動後，學生自發性思考要為香港做些什麼？學生認為一定要把民主、自由的價值顧好，這是台灣重要的生活方式，如果香港失去了自由，會不會今天的香港是明天的台灣？所以舉辦這場「反送中、撐香港」的戶外課程，希望針對這個議題及台灣的未來進行理性討論，期待提升每個人的公民素養，並把為什麼需要民主這件事想清楚，透過這個機制創造更好的幸福。

雲科大學生廖東奕表示，六二一香港大遊行之後，身為在自由民主台灣接受高等教育的學生們聚在一起，就是要表達對民主自由的堅持，聲援在香港堅持民主自由的夥伴，除了展現大學自由風氣之外，也表現在台灣能對政府發出不同聲音，政府也不會作出任何的干預。

廖東奕說，規劃活動之初，由於對面的人文公園同時舉辦韓國瑜造勢活動，據他所知，雙方的想法是分歧的，我們是民主社會，當初曾抱一點點希望，盼藉由與對面群眾溝通、對話，找出彼此對台灣努力的方向共識，後來考慮活動如果設在校門口，恐會影響到大學路用路人的安全，所以放棄這樣的想法。

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