〈北部〉秋行軍蟲入侵 花蓮4處銷毀作物

2019-06-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕農委會啟動秋行軍蟲型態鑑定機制後，花蓮縣在繼宜蘭及台東縣確認遭蟲體入侵後，昨成為東部最後一個淪陷縣市，壽豐、吉安鄉等共四處玉米田已現蟲跡，其中三處為有機農田，農政單位陸續在第一時間將作物銷毀掩埋，防範疫情擴散蔓延。

吉安、壽豐淪陷 作物補償每公頃4.5萬

花蓮壽豐洪姓農友，十三日一早在自家一分地的玉米田中，發現疑似秋行軍蟲蹤跡，自行上傳照片通報農委會，花蓮農業改良場及動植物防疫所人員獲報後，下午立即到場採集蟲體，經初判外型確認為秋行軍蟲，昨早隨即剷除所有作物。

隨後，吉安及壽豐陸續傳出有農友發現蟲跡，經統計共計四處，均陸續銷毀作物。花蓮農改場作物環境課長邱淑媛說，針對壽豐洪姓農友所發現的蟲體，檢驗結果雖尚未出來，但防檢局已依外型初判應是秋行軍蟲，昨早派駐怪手剷除所有作物，就地挖掘三公尺深的坑洞後掩埋，並噴灑烏肥化學藥劑，再覆蓋土高一公尺進行殺蟲。

花蓮農改場秘書宣大平說，昨天除採集吉安疑似秋行軍蟲幼蟲送交鑑定外，也同步鏟除謝男四分地玉米田中的一分地，同樣掩埋並以烏肥加水，釋放氰酸殺蟲，另在一旁裝設「性費洛蒙誘引盒」，成蟲聞到氣味靠近後會被黏膠捕捉，防止疫情擴散。

秋行軍蟲特徵，幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的四個斑點，外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。主要侵害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等三百五十三種經濟作物。

民眾通報經確認 可領獎金萬元

花蓮農改場表示，民眾如發現要立即通報，農委會防堵秋行軍蟲擴散，提供通報獎金，經判定確認是秋行軍蟲，可領獎金一萬元，針對農民受災，也提供作物補償，每公頃比照休耕補助四萬五千元，三個月內不能種植其他作物。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法