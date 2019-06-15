〈北部〉《桃園》花4700萬 黃墘溪水質改善一期開工

2019-06-15

〔記者許倬勛／中壢報導〕為改善中壢工業區、內壢地區的污水排放問題，市府挹注四七○○萬元，其中由中央補助三一五○萬元，在中山公園槌球場地下設置「放流水管理系統」，利用礫間接觸曝氣設施工法，於黃墘溪上游進行放流水再淨化，市長鄭文燦昨主持開工典禮表示，工程分兩期進行，第一期主體工程預計明年五月底完工，每日可處理三千噸生活污水。

黃墘溪發源於埔心溪，有兩條支流，各長約一．八五公里、一．一公里，在中壢工業區西北角匯流，承接相當可觀的生活廢水及工廠排放污水，RPI值（河川污染指數）居高不下，市府環保局決定從上游開始改善。

鄭文燦說，改善工程於中山公園槌球場增設地下礫間處理設施，採自然生態方式淨化水質，無任何噪音、臭味，也不需要添加藥劑造成公害，另也設置水質即時監控系統，有效防範異常排放。

鄭文燦說，第一期工程為期一年，除影響槌球場，其餘設施、區域仍可正常使用，主體工程完工後，每日可處理三千噸生活污水，將RPI值降至五以下正常標準；第二期工程目前正由環保署審核中，兩期工程完成後，預計每日可處理九千噸生活污水。

此外，市府為了徹底整治黃墘溪，將黃墘溪流域劃為重金屬「銅」總量管制區，要求沿線排放水量大的工廠，提出放流水銅自主削減計畫，逐步改善市民生活品質。

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