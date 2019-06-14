〈台北都會〉板橋音樂公園停車場 採全自動超智慧

2019-06-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區人口密集，老舊社區多，民眾常抱怨停車空間不足，市府辦理板橋區音樂公園地下停車場工程，去年九月動工，目前工程進度比預定超前近十％，力拚明年六月完工，可提供五一一個汽車格、一百個機車停車位，紓解停車需求。

共有611個汽機車停車位

副市長陳純敬昨天視察工程進度，他表示，板橋地區人口稠密，交通流量大，市府投入六．八五億元興建音樂公園地下停車場，開挖地下三層，可提供五一一個汽車停車位、一百個機車停車位，有效改善周邊停車秩序與交通問題。

陳純敬說，只要經評估可行且有需求，市府將積極推動停車場興建，自市長侯友宜上任以來，興建中的有十一處，規劃待施工的有七處，這十八處停車場工程總經費達七十六億四千多萬元，完工後可增加五七四六個汽車停車格、一八五六個機車停車位。

進度提前 拚明年6月完工

交通局長鍾鳴時表示，板橋音樂公園地下停車場將採車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧停車服務；停車場室內空間以分層、分區、分色區別，透過完善的指標牌示系統，加強停車導引與辨識度，並建置行動支付繳費功能，他要求工程品質及安全都要兼顧。

交通局指出，停車場完工後，公園將增加綠化面積與植栽，開闢街角廣場，規劃環園步道，引進地景式遊戲場，設置共融式兒童遊具，並徵選以音樂為主題公共藝術品，打造戶外主題藝術公園。

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