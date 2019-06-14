〈北部〉《桃園》綠捷主線土建全發包 地下段2026年完工

2019-06-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）與以北（GC03標）兩個標案。繼GC02標日前由「中華工程團隊」得標，GC03標也於前日完成評選，由互助營造團隊獲選最有利標廠商，宣告綠捷主線土木工程全數招標完成。市府捷運工程局局長陳文德表示，估計地下段整體工程可於二○二六年完工。

GC03標由互助營造團隊獲選 10月動工

GC03標工程於三月廿六日上網公告，五月廿二日開標，只有一家廠商投標，經資格審查後，最後由「互助營造」、「日商華大林組營造」、「大陸工程」聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，預計十月動工。其中，互助營造曾承攬機捷土建區段工程、北捷信義線工程、台灣高鐵土建統包工程。

日商華大林組營造曾承攬台北捷運信義線隧道區段標工程，以及日本中央環狀品川線隧道工程、橫濱環狀北線隧道工程；大陸工程土建工程經驗豐富，也是綠捷GC01標統包廠商。

中正路從火車站到慈文路 首採潛盾中圓工法

GC03標長約五．八公里，經過桃園、蘆竹兩行政區，共有G07到G12六座地下車站，總經費約一九○．二二億元；其中，桃園區中正路從火車站到慈文路口，全長二．三公里，因路幅僅十五公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工。這是國內軌道工程首次採用的工法，雖然經費成本較高，但可減少開挖面積，縮短交通黑暗期；G07站為台鐵桃園站、捷運棕線轉乘站，將深挖四十公尺，為三鐵共構的重要轉運樞紐。

G07站三鐵共構轉運樞紐 將深挖40公尺

捷運綠線土木工程共有五個標案，高架段（GC01標）經費一二八億元，由大陸工程得標；地下段潛盾工程GC02、GC03標分別由中華工程、互助營造團隊得標，GC02標金額為一六一．六四億元，GC03標金額為一九○．二二億元，三個標案總金額約四八○億元，涵蓋綠捷主線工程；至於GC04標也為高架段，因屬航空城延伸線部分，須待航空城區段徵收取得土地後才能動工；GC05標則為站體電梯工程。

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