〈中部〉才花5千萬整修 雲縣議會漏水兼冒火花

2019-06-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣議會去年才花五千萬元整修，昨天一場大雨，議事廳再度漏水，天花板上吊燈甚至爆出火花，議員質詢進行一小時後，由於實在太危險，擔任主席的副議長蘇俊豪緊急宣布提前散會；縣議員蔡明水強調，去年縣府花大錢整修議會，至今驗收未能通過，下雨天怎麼能讓議員冒著生命危險在此開會？

疑大雨滲水 損吊燈電路

去年縣府耗費五千萬元整修縣議會，去年六月廿日工程尚在進行中就發生天花板漏水、吸音綿掉落事件，今年雨季剛到，連日降雨，議事廳再度漏水；縣議會秘書長張耀文表示，議事廳屋頂疑似滲水，導致吊燈的電路系統短路，會請承包商檢修。

「這樣怎麼開會！」民意政黨黨團總召王又民表示，一進議事廳就見地板有好幾個水桶在接天花板的漏水，質詢到一半，議事廳天花板中間吊燈燈座突然冒火花，讓他嚇了一跳，為什麼天花板還會滲水？照明設備為什麼會冒火花？要求工務處盡快處理。

議員擔心安全 提前散會

蔡明水質詢時吊燈持續有火花產生，還發生輕微的爆聲，嚇得議事廳內的議員全跑到外面，只剩下蔡明水在裡頭質詢，他基於安全，提議先散會，檢修設施；主席蘇俊豪宣佈散會。

縣府工務處長汪令堯表示，去年整修工程為議事廳裝潢、影音資訊設備及照明改善，不包含屋頂防水，屋頂漏水是老問題，因整修工程未通過驗收，將連絡相關業者檢修。

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