〈北部〉壯圍新世紀哈密瓜 產量減半搶手

2019-06-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭壯圍鄉新世紀哈密瓜陸續上市，但今年受到氣候不穩定影響，產量銳減一半，每台斤價格高達九十元，還是被消費者搶購光光；「有錢也買不到！」壯圍鄉農會說，明年希望輔導農友分期耕作，減少氣候影響。

壯圍鄉日夜溫差大，土壤適合瓜果類生長，素有「哈密瓜故鄉」美名；主要栽種品種為橢圓形的新世紀品種，種植面積約十一公頃。瓜農採「一胎化」種植，每株僅留一果，所有養分集中單顆果實，每顆甜度維持在十四度以上，全鄉年總產量最多十六萬餘顆。

今年氣候不穩定，前陣子正值成熟期的哈密瓜，不敵雨淋、日曬，瓜藤紛紛出現枯枝，全鄉產量僅剩近八萬顆可出貨，原本產量就不多的新世紀哈密瓜，更顯珍貴。

最近哈密瓜園陸續開園上市，每顆約四、五斤重，售價約四百元；不少消費者訂不到貨，紛紛打電話到農會詢問；「只能說抱歉！」農會總幹事陳玉華說，哈密瓜缺貨，真的供不應求，有錢也買不到。

陳玉華指出，今年天氣「一下晴、一下雨」，哈密瓜在八分熟階段就遭氣候干擾，果農為了瓜果品質，不用藥物抑制病蟲害，植株不敵細菌，才使得產量銳減，農會最近跟瓜農討論，希望輔導分兩批種植，將產期拉長分散種植風險。

農會昨舉辦品質評鑑會，奪冠瓜農林宏建所種植的哈密瓜，甜度高達十七度；哈密瓜產量減半，平均甜度仍達十四度以上，評鑑結果顯示瓜果品質未受氣候影響。

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