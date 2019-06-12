〈中部〉停業27年 北港大復戲院修復開張

2019-06-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港第一家戲院大復戲院停業閒置廿七年，經雲林縣府修復完成，將在廿二、廿三日舉辦懷舊音樂會，邀請林隆璇、于台煙等多位知名民歌手在「舊戲園」演出，重現當年景象。這也是縣府修復活化的第一座老戲院。

大復戲院位在北港博愛路，興建於一九二七年日治昭和二年，原名「北港座」，後改名大復戲院，是北港四大戲院之一，在一九六四、一九六七年曾陸續改建兩次。

楊麗花、鄧麗君 曾來登台表演

北港蔡姓民眾說，大復戲院又稱「舊戲園」，一、二樓可以容納四百人，全盛期除放映電影，也有話劇、歌仔戲、布袋戲、傳統特殊技藝、影歌星歌舞表演等，楊麗花、鄧麗君等知名藝人都曾到大復戲院演出，是北港及鄰近鄉鎮老一輩的共同記憶。

雲縣府修復活化 第一座老戲院

縣府文化處文化資產科長曾惠君表示，大復戲院一九九二年停業後閒置，後來土地及建築所有人同意無償提供公部門使用廿年，雲林縣府在二○○九年登錄為歷史建築，並向文化部爭取二千萬，加上縣府配合款，共計二千二百多萬元修復經費，修復工程於去年三月動工。這也是縣府修復活化的第一座老戲院。

曾惠君指出，未來大復戲院活化計畫將朝向地方小型劇場、藝文展演空間及輕飲食販售，至於委外經營或招租？目前仍在評估中。

22、23日懷舊音樂會 表演民歌

曾惠君說，懷舊音樂會邀請林隆璇、于台煙、丁曉雯、王瑞瑜、涂佩岑、李明德等多位民歌手演出，以懷舊音樂會方式讓大復戲院試營運，也讓大家一起來見證老戲院風華再現。

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