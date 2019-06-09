〈北部〉延宕11年 苗栗市立納骨塔拚3年完工

2019-06-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市立納骨塔興建案，延宕十一年，公所提興辦事業計畫修正及工程管理的八百萬元墊付案，獲市民代表會支持通過，興建有譜；市公所表示，將努力於三年間完成，讓鄉親祭祖無須舟車勞頓，先人也能落葉歸根。

公所提800萬墊付案 獲代表會通過

市公所表示，當時計畫停止後逾期未施工，公所因違反殯葬設施經營條例被裁罰十萬元，但興辦事業計畫仍有效，僅須部分計畫修正，因應現今規範；如今墊付案獲代表會支持通過，將著手辦理招標，委請得標廠商進行興辦事業計畫修正及工程管理（含監造），若順利於年底獲縣府審查核定，明年初申請建造後動工，可望在三年間完工。

公所於二○○八年獲縣府核准「苗栗市公共造產納骨堂興辦事業計畫」，著手於苗栗市第三公墓興建納骨塔，但因當時縣府以促參法B.O.O.（建設、擁有、經營）推動設立的後龍鎮福祿壽生命藝術園區鄰近苗栗市，再加上地方出現反對聲浪等，計畫因而延宕。

塔位數、外觀造型 仍待縣府核准

但鄉親殷殷期盼、屢屢反映，市公所參照內政部統計資料，現今民眾對於火葬的接受度已達九成，於五月定期會，提墊付案，於原規劃的市立第三公墓，重啟興建，不過塔位數、外觀造型等細部設計，公所仍待縣府核准後，再與得標廠商討論。

相較縣內頭份、竹南、通霄、苑裡、卓蘭、三義、西湖等七個鄉鎮已有公立納骨塔 ，苗栗市往生者土葬起掘後，除有家族墳塚者，長久以來，只能移往私人納骨塔，或鄰近的西湖等鄉鎮立納骨塔入祀，但收費也較在地者多三、四倍。

公所說，未來市立納骨塔完工啟用後，不僅讓鄉親祭祖無須舟車勞頓，先人也能落葉歸根，且其他鄉鎮的納骨塔每年盈收自一千萬元到三千萬元不等，也挹注公庫財源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法