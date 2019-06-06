〈南部〉登革熱16例都在高雄 蘇揆：韓市長加油

2019-06-06

〔記者鄭瑋奇、方志賢、林惠琴／綜合報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌昨天表示，今年至今本土性登革熱已有十六個病例，且統統發生在高雄，其中十五例還是最近十天發生，可見登革熱病情非常集中且嚴重。

中央給防疫補助逾800萬 至今用不到4分之1

蘇貞昌再次提醒高雄市長韓國瑜，中央答應給高雄市執行登革熱防疫計畫的專用補助款有八百餘萬，但現在還用不到四分之一，請韓市長要多加油，中央一定會全力支持。

疾管署昨確診一新增病例 位於鼎金里

高市府衛生局表示，昨新增一例登革熱確定病例，居住於鼎金里，六月三日出現發燒、腹瀉症狀，隔天至診所就醫，經抽血做登革熱NS1快篩，檢驗結果為陽性，隨即安排住院防蚊隔離，昨疾管署檢驗結果確診為登革熱。

衛局：三民區佔15例 屬社區群聚事件

衛生局表示，連同二月前鎮區全國首例，目前共計有十六例，其中自五月廿九日起，截至六月五日，三民區累計新增十五例確定病例，居住地位於三民區鼎西里一例、鼎金里十四例，其中有七例的活動史是在金獅湖市場附近，十五例均屬於同一波社區群聚事件。

已啟動緊急防治工作 密切監控三民區

衛生局長林立人昨天至確診個案居住的社區巡查。為釐清三民區群聚疫情感染來源，以及防堵社區疫情擴散，衛生局持續針對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，擴大疫調及採檢六百九十二人，其中三人確診登革熱第四型感染，防疫團隊已於五月廿九日啟動緊急防治工作，該區域將密切監控至七月四日。

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