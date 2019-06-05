〈北部〉花蓮東大門夜市火警 初步排除縱火

2019-06-05

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資二億多元打造的東大門夜市，三日凌晨傳出火警燒毀四十攤，花蓮縣消防局昨公布初步調查，懷疑起火原因是現場遺留火種，例如未熄滅的木炭等，火勢從攤位E38到E42間，是由內往外燒，現場也沒可疑人員活動，因此排除縱火可能，但最後結果仍需依鑑識報告為準。

起火原因懷疑是現場遺留火種

花蓮縣消防局指出，三日零點五十四分花蓮市東大門夜市火災案，經火災鑑定委員會委員到火災現場實地勘查，依據報案人及初期目擊者陳述、東大門夜市及警方蒐集的監視器影像資料與現場勘查現場燃燒情形及火流方向等相關資訊後，研判起火戶的攤商範圍侷限在E38至E42間。

局長林文瑞說，另經檢視監視器影像，火災發生前未發現有人員在攤位附近活動，察看研判的起火戶前後大門皆緊閉，自外部無法丟入火源，另勘查內部燒損情形，均呈現由內部往外部延燒，故排除外來人為縱火的可能，也排除電線走火、電氣等因素。

消防局指出，再經監視器影像發現，初期煙流是由研判起火戶範圍內部冒出，且經現場清理及復原後，研判起火原因不排除為內部遺留火種所造成。遺留火種是指起火點可能是因蚊香、金紙、煙蒂、未熄滅的木炭等或其他微小火源所引起的火災。

花蓮警分局長李智源說，警方第一時間就調閱附近所有的監視器，並依據時間順序還原、分析，畫面中出現的黑色車輛為報案人，但在報案人之前，現場就已經冒出濃煙，而當時並無人員活動，將在收到消防局鑑識報告後，依據公共危險罪嫌調查相關人士的責任。

觀光處長唐玉書說，預計在二天內清理完畢，九成以上攤區未受影響，東大門夜市照常營運，因正逢端午連續假期，也將在夜市空曠處搭建臨時帳棚，安置受災攤商繼續做生意。

「樂活名攤」也遭波及 粉絲不捨

另外，獲經濟部評核四星級「樂活名攤」認證，以炸螃蟹聞名的東大門夜市排隊名店「螃蟹王」也遭祝融付之一炬，由於人稱「蟹老闆」的謝順泉四月底驟逝，上月才由「螃蟹嫂」葉氏樂獨挑大樑復出，如今賴以為生的店面又遇火噬，讓粉絲不捨。

「一定會重新出發！」親友轉述，蟹老闆為人海派，生前幫助過許多人，由「螃蟹嫂」代夫復出後，也感謝昔日好友們傾力相挺，如今攤子遭火劫，雖痛心但絕對不會被打倒，待整理後會與親友、粉絲再相見。

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