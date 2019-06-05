〈中部〉71歲高中畢業 王大明最想讀牙醫系

2019-06-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中昨日舉行畢業典禮，就讀進修部普通科七十一歲的王大明代表畢業生領取全勤獎，他不僅上學風雨無阻，還多次因末班車沒開，走了三小時的路回家，毅力和體力驚人。初中時是學霸，因家貧未念高中，最大的夢想是讀牙醫系，已考上亞洲大學的他，決定要繼續全勤到畢業，他說，或許仍有機會讀牙醫系。

3年全勤 多次走路3小時回家

王大明是中興高中年紀最長畢業生，他勤奮不懈，始終懷抱夢想，更成為典禮中最受注目的人。王大明求學過程很坎坷，初中是學霸的他，最大的夢想就是讀牙醫系、當牙醫，因家貧未升學，改做齒模學徒，但因沒有考執照，在實施健保後，他的鑲牙補齒診所也收了。為了圓讀牙醫系夢想，他曾到中國醫藥大學牙醫系旁聽，希望有一天能成為正式學生，為此他到中興高中進修部讀普通科，取得考牙醫系的資格。

三年來不請假、不遲到早退的王大明，曾有多次放學後沒有末班車可坐，走路三小時才回到家，同學把此事當創舉，他卻笑說「走路有益健康」，他的毅力和努力，讓柬埔寨籍的太太和女兒都非常佩服，尤其是跟他同年級的女兒常說：「我不能輸給爸爸。」

已考上亞洲大學 也要拚全勤

王大明已考上亞洲大學食品營養與保健生技學系，他決定大學也要領全勤獎，打算每天走路上下學，他不放棄希望地說：「也許將來仍有機會一圓讀牙醫系的夢想！」

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