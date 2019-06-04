〈南部〉因應台商回流 台南將釋270公頃土地

2019-06-04

〔記者劉婉君／台南報導〕因應中美貿易戰台商從中國撤資，市府積極配合行政院推動的「歡迎台商回台投資行動方案」，整理出一、兩年內即可提供使用的各類型產業專區土地，總計二百七十公頃，結合投資單一窗口，方便回流台商投資及興建廠房，目前已有廠商接洽中。

台南市今年四月的公司、工廠及商業登記，較去年底新增一○四五家，投資額共二六六．三一億元，而台商回流投資金額也有一四三．七億元。市長黃偉哲表示，南市現正進行麻豆工業區、北安商業區、永康物流及轉運專區等開發，加上已完成的新營區客運轉運中心市地重劃區等開發案，可供國內廠商投資開發及台商回流興辦各種事業使用。

地政局長陳淑美指出，相關的開發案中，麻豆工業區市地重劃區可提供的土地最多，總開發面積一一○．八四公頃，預計今年底完成土地分配，可提供面積達八十九．五公頃。

永康區的三個開發案中，永康物流及轉運專區市地重劃區總開發面積十四．五九公頃，預計今年底完成土地分配，提供九．五一公頃土地；新設鹽行國中暨附近地區區段徵收案，預估明年底、後年初完成；永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案，則需配合砲校遷建後才能進行。

其他還有目前已完成土地分配的新營區客運轉運中心市地重劃區、預計二○二○年初招商開發的七股工業區招商開發案、北安商業區市地重劃區、南台南站副都心第一期區段徵收案等，相關都市計畫程序均已完成，廠商可以即時使用。

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