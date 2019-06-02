〈台北都會〉錄取率3.1％ 北市國中教師甄試與新北撞場

2019-06-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕每年五、六月是教師甄試熱季，台北市、新北市國中教師甄試「撞場」，皆安排在昨日，為擠進教育窄門，考生被迫只能在雙北市之間選擇，少了一個考試機會。台北市昨不到兩千人報考，缺考率也較往年增加，爭取六十個教師名額，粗估錄取率約三．一％；北市教育局表示，六月五日公告初試通過名單。

五日公告初試通過名單

國中教師甄試昨一早在石牌國中登場，教育局下午公布報考與應試人數資料，共有一九○七人報考，國文報考人數仍是最多，有四五八人搶七個名額、錄取率僅一．五％；其次是英文有三八五人報考搶八個名額，錄取率約二％，競爭依舊激烈。

相較前年與去年多達近三千人報考的熱況，今年報考人數不到兩千人，缺考人數二八八人、缺考率十五．二％，比往年來得高。教育局主任秘書陳素慧表示，今年北市與新北市教甄都在同一天，但北市先公告招考簡章，新北市之後才公布，由於甄試都是各縣市自辦，並不清楚其他縣市的考試時間。

教育局表示，對初試公告試題及答案有疑義的應考者，今以傳真方式向台北市立木柵國民中學提出。初試通過名單將於六月五日中午十二點公告，初試成績於錄取名單公告後，應考者一律於報名網址查詢，不另寄發成績單。

初試錄取者，請於六月廿日下午一點至四點、廿一日上午九點至中午十二點，持相關表件及證件，親自或委託他人持委託書至北市弘道國民中學辦理複試報名。廿二日上午七點廿分至五十分，至石牌國民中學辦理報到，未於規定時間報到者視同放棄。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法