〈南部〉日作家走訪台日 花費四年書寫牡丹社事件

2019-06-01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本作家平野久美子花了四年時間， 到台灣探訪屏東牡丹社事件現場及訪談相關人物，完成《牡丹社事件·MABUI的行方－日本與台灣，各自的和解》一書，以現代視點描繪該事件，也是第一次日本人詳述琉球官民被殺害事件始末的書籍。

嘗試探索兩地和解

此書以日文書寫，五月二十日於日本發行；在台灣，所謂牡丹社事件，主要是指一八七四年日本政府對台灣出兵 （以石門之戰為主的戰役），但其實應包括發生於一八七一年琉球官民被殺害事件，對日本來說，該事件雖是出兵的前導，卻常被忽略，該書則將中心主題放在從琉球官民所遭遇的事件中，嘗試探索排灣族與沖繩縣民的和解。

中譯本已在籌備

平野久美子經常往來台灣、日本從事文化觀察，所以想到牡丹社事件。她說，在台日交流日趨興盛之際，日本人對這近代史重要事件卻幾乎毫無所悉，盼透過這本書讓日本讀者重新看待，也在籌備中譯本，盼很快能讓台灣讀者一讀。

「三一一東日本大地震時，許多像我們一樣被來自台灣國民源源不斷的厚意感動的日本人，更想了解台灣」，平野久美子表示，即使如此，心裡一直惋惜仍有許多被遺忘的事件，牡丹社事件是其中之一。

收錄原住民觀點

平野久美子四年來深入屏東牡丹鄉及日本沖繩、長崎、大分縣，蒐集相關史料，文中也收錄已故Mavaliw Voijeluk（漢名：華阿財，曾任牡丹鄉長）的口述記錄，搜集更多原住民觀點。

平野久美子昨現身屏東暢談心路歷程，華阿財的太太包聖嬌也到場，她表示，先生是牡丹社事件遺族第五代，生前即希望更多人了解排灣族人對牡丹社事件的看法，非常感謝平野作家一圓先生的宿願。

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