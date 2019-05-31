〈台北都會〉柯文哲施政滿意度48.8％ 連任縣市長最低

2019-05-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠見雜誌昨公布縣市首長施政滿意度，台北市長柯文哲僅四十八．八％，是所有連任的縣市長最低，成為藍綠北市議員昨在議會質詢的焦點，國民黨議員秦慧珠痛批，柯到處趴趴走無心市政，民進黨議員李建昌則大酸柯是「政治一百分、市政零分」，柯雖踩在市政，嘴巴卻在政治上，在媒體不斷批評總統蔡英文做不好。柯則回說：「我沒有要選（總統）啊！」

議員批政治一百分 市政零分

議會市政總質詢昨進入第二天，秦慧珠質詢時引述遠見雜誌調查，指出柯的滿意度不及格，退步幅度也最多，且台北市民近六成不支持柯選總統，表現這麼差，還要選二○二○年總統嗎？

柯︰表現差 為什麼把我放入民調？

柯文哲對此回應，民調這麼差，「為什麼還要把我放入（總統初選）民調呢？」秦慧珠酸說：「你不要起心動念，就不會有這個問題。」秦接著追問，能不能承諾做好做滿台北市長、二○二四年再選總統？柯則說：「你們越問，我越不回答。」

秦再批，柯藉此保持模糊來增加行情，但九月也要醜媳婦見公婆、掀開蓋頭（指宣布參選），繼續曖昧不明，台北市民對他的不支持度會增加。柯微笑表示：「那也很好啊！我每天都在做事，外面不知道在幹什麼，很奇怪。」

李建昌則質疑，柯文哲曾在媒體鏡頭前批評小英總統做不好，所以才有這麼多人出來選總統，但如今柯的施政滿意度低，到底有什麼資格選總統。李直言，柯當台北市長，市民都沒有成就感，滿意度五十分都不到，連補考的資格都沒有，柯則回說：「我沒有要選（總統）啊！」

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