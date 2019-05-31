〈北部〉找到田泥巴運動會 鳳林明開打

2019-05-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮北林三村第六屆「找到田國際泥巴運動會」，將在明天（六月一日）盛大登場，六百個名額很快被搶光，今年獎盃還大玩政治梗，主辦的社區發展協會理事長李美玲說，總統大選議題火熱，包括媽祖托夢、征服宇宙、只有維泥都變成獎盃名字。

創意無限 特設媽祖托夢獎

李美玲說，找到田的獎盃每年都在超越自己，前年拿鍋子當獎盃，打進媽媽的心，去年獎盃是實用的花盆，今年獎盃則採用稻草繩編織，獎盃名稱也創意無限，因為總統選舉議題很熱，本月初開始報名時，就以「媽祖托夢」給社區「一定要續辦找到田」，所以特設最大獎「媽祖托夢獎」，歡迎大家爭取被媽祖托夢的機會！

另一獎盃「只有維泥獎」有特殊緣故。李美玲說，從第二屆開始每年都到花蓮參與協辦的澳門大學師生，擔任泥巴義工、裁判，幫了許多忙，但今年卻無法來台，她只能說「台灣真好」。其他包括「泥征服宇宙」獎，取韓國瑜「征服宇宙」梗、「泥了不起獎」充滿在地農民的自豪感，「有泥真好獎」則訴求人與土地的親密感。

李美玲說，「找到田」運動會初衷來自農地炒作，土地紛紛插上待售的招牌，「難道土地只剩下轉手創造利潤的價值嗎？」希望藉此喚起人們重新審視土地對人的意義，重新打造兒時在水田中玩泥巴的快樂記憶。

她說，六月一日歡迎大家來「吃土」，踩進水田泥漿玩拔河、打西瓜橄欖球、騎馬打仗、跑壘比賽！雖報名已經都額滿了，但沒報到名也不必難過，「田很寬很大」，大家還是可以來混水摸魚、下田同樂。

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