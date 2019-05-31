〈中部〉《台中》盧秀燕施政滿意度42.9% 六都墊底

2019-05-31

〔記者張菁雅／台中報導〕遠見雜誌卅日公布縣市長施政滿意度調查結果，台中市長盧秀燕居六都最後一名。多位民進黨議員指出，盧秀燕民調墊底原因在於施政毫無章法，「逢龍必反」，造成政策停擺，無法獲得民心。

本屆縣市長就職百日時，即有媒體進行六都市長滿意度民調，TVBS民調結果盧秀燕滿意度卅三％，新新聞與風傳媒民調盧的滿意度四十九．九％，均居六都之末。現在縣市長就職滿五個月，遠見雜誌調查顯示，盧秀燕滿意度為四十二．九％。

施政分數也是22縣市長最後一名

市議員蔡耀頡表示，遠見雜誌進行全國廿二位縣市長施政滿意度調查，盧秀燕滿意度不但在六都墊底，在全國當中，只贏過新竹縣長楊文科○．一％，倒數第二。施政分數方面，盧秀燕成績更是慘不忍睹，只有六十三．六分，包辦六都及廿二縣市最後一名。

蔡耀頡指出，盧秀燕上任以來施政毫無章法，前朝政策不是暫停就是變更，導致市政發展牛步不前，嚴重影響城市競爭力。

議員批施政無章法 被看破手腳

市議員曾朝榮也說，在解決空污、改善治安及交通、觀光等重大政策，盧團隊空有想法但沒辦法，施政束手無策，讓民眾看破手腳。

市議員江肇國認為，施政滿意度起伏很平常，但盧秀燕無法提出具體可行的建設方案，施政擘劃淪為空話，被民眾當笑話，希望她儘速拿出辦法，迎頭趕上，才是市民之福。

市議員林德宇則表示，遠見雜誌的數字具有比較基礎，四年前，前市長林佳龍第一次「考試」的滿意度五十二．七％，盧秀燕卻僅有四十二．九％；四年前林佳龍的不滿意度是十九％，盧秀燕的不滿意度則高達卅四．一％。他說，市府團隊若覺得不服氣，就要自己爭氣一點。

新聞局長：真誠面對、虛心檢討

對此，市府新聞局長吳皇昇表示，遠見雜誌調查期間為今年三月到四月中旬，正值市府團隊盤點資源、調整各項大政策，許多施政需要時間，也難免有摩擦及適應期，民調數據不盡理想的部分，市府團隊會真誠面對、虛心檢討，並視為民意的鞭策，「市府團隊會蹲得更低，用行動努力在未來跳得更高」，將以政績逐步證明成果。

吳皇昇也說，各項重大建設目前都有進展，例如水湳國際會展中心、大里區草湖防災公園、東區尚武段社會住宅等均已開工，日前有媒體民調顯示，市民對市府施政滿意度達六十二％，顯示五月後，市民已逐漸感受到市府團隊的努力成果，滿意度顯著提升。

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