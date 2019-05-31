〈中部〉《台中》520豪雨77處淹水 議員批抽水應變差

2019-05-31

〔記者張菁雅／台中報導〕五月廿日豪雨造成台中市七十七處淹水，市議會卅日進行都發建設水利委員會業務質詢，議員紛紛砲轟市府應變不及，導致災情嚴重，要求水利局檢討SOP。

市議員張家銨、李天生、曾朝榮、江肇國、蔡耀頡、周永鴻、林德宇表示，霧峰區五福里、烏日區五光里一帶，是台中盆地地勢最低的地區，經常出現嚴重淹水災情，市府在大里溪水系沿岸陸續興建五座抽水站，五二○當天，抽水站沒有提早抽水，直到中午近十二時才運作，已經來不及，造成當地淹水災情慘重，水利局卻強調是根據SOP啟動抽水。市議員吳瓊華也說，居民無奈表示，抽水站越多，淹水越兇。

另外，市議員陳世凱指出，自二○一五年至二○一八年，台中市淹水事件平均一年廿八．七五件，但五二○當天就有七十七處淹水，氣象局當天清晨四時四十分發布豪雨特報，台中市有卅一部大型抽水機，其中六部為常設性機組，其他廿五部抽水機組卻沒有提早部署，只有一部出動，廿四部「在倉庫睡覺」。

水利局長范世億表示，五月廿日短時強降雨帶來的時雨量創新高，當日中午十二時到下午一時是雨勢最猛烈、落雷最密集時段，瞬間豪大雨匯流至大里溪，水位高漲，下午一時達一級警戒水位，形成外水高於內水的排洪困境，既有動力排水已無法負荷。

范世億也說，必須達到「啟抽水位」，抽水站才能開始抽水，否則抽水機會損壞，大里溪五座抽水站依據SOP從中午十二時起陸續啟抽，輔以動力排水輔助排洪。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法