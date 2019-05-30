〈北部〉花蓮復康巴士預約 議員促增加管道

2019-05-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣身心障礙人口二萬六千多名，佔人口比率八％為全國之冠，許多身障者預約復康巴士都只能打電話，很難接通又不方便，縣議員楊華美針對復康巴士預約問題，盼縣府比照外縣市，開發多元預約管道，像是手機、網頁、手機APP等，縣府社會處長張逸華回應說，將會努力改善。

僅市話預約 難接通又花錢

楊華美說，花蓮復康巴士總共有二十一台，她歸納民眾抱怨最多的五點問題，第一就是忙線很難接通，其次就是熱門時段經常預約不到要排候補，而且有無候補上，還要自行追蹤、確認，另外，也因為預約的人數太多，接線人員在時間壓力下，常常沒耐心而口氣不好，還有追問病患隱私，而只有市話，也讓只有手機的身障朋友要花大筆的電話費。

他縣市多有網頁或手機APP

楊華美整理出其他縣市的作法，她說，目前台灣十七個縣市都有基本的室內電話預約，但像是台北、新北、屏東、雲林等十個縣市，都另外有電腦網頁預約，而台南、高雄及台東三個縣市更有手機APP的預約軟體，像是台東縣，民眾可直接用手機APP上去預約，因此台東就有市話、手機、網頁及手機APP四種預約方式。

而依據監察院一○六年的審計檢討報告指出，花蓮復康巴士接送服務僅採電話預約，每次撥打服務專線都能接通的比率為從一○五年的八十七．三％降低到一○六年的八十一．三％，撥打二至六次接通者的比率從十．八％降到九．四％，撥打七次以上接通的比率則從二％上升到九．四％，顯示每次撥打服務預約專線都能接通的比率降低。

審計部檢討報告認為，甚至有撥打七次以上始能接通情形，對於需就醫、復健等需求的身心障礙及長照者缺乏便利性，建議參考其他縣市預約方式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法