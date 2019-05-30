〈北部〉罕見211台斤 花蓮捕獲巨大龍膽石斑

2019-05-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一尾重達二百一十一台斤的野生龍膽石斑前天游入七星潭的定置漁場，漁民收網看到巨無霸大魚中網，直呼「罕見」，被七星潭的餐廳業者以市價十五萬元收購，預計可料理成八種桌上佳餚，供上百名老饕享用，吸引民眾預約嘗鮮，但有網友看了不忍心，認為「臺灣真的只剩海鮮文化」。

游進定置漁場自投羅網

野生龍膽石斑原本就不多見，花蓮七星潭外海的定置漁場卻有一尾身長一百八十公分、重達二百台斤以上的龍膽石斑自投羅網，漁民「最近十年來最大尾」，以目前市售龍膽石斑每台斤四百五十元至五百元間，估算這尾巨無霸石斑要價超過十萬元，花蓮有餐廳業者出資十五萬元買下，分解魚塊後急速冷凍，將烹調成三杯石斑、魚排等特色料理，搶攻老饕市場。

鰭比臉還大 養成估計逾30年

漁民透露，近年已很難捕獲這麼大尾、重達二百台斤的野生龍膽石，不但胸鰭尺寸比女生的臉還大，甚至魚鱗也達到成人大拇指的二倍大；有人舉養殖龍膽石斑為例，養三年以上、營養足夠，約可長到卅台斤，估計巨無霸體格的野生石斑在海中生長超過卅年，但也有人懷疑可能是十年前在八八風災時，從屏東養殖場游出來的石斑。

餐廳15萬買下 將做8種佳餚

大石斑魚買主是七星潭一家景觀餐廳，負責人王興福說，野生龍膽石斑肉質鮮美，就連魚鱗、魚骨都能作成美味佳餚，主廚已研發出八種特色料理烹調方式，二百一十一台斤去掉魚頭及魚骨後，仍有一百多台斤的魚肉，可做成三杯龍膽、菲力石板魚排、石斑蔬果沙拉、石斑握壽司、天婦羅等料理，可供上百名饕客享用，但須事先預約，一人份套餐八百元起，外加一成服務費，民眾就能品嘗到一至二道野生龍膽石斑佳餚。

捕到大尾石斑消息曝光後，臉書花蓮地方社群也有不少民眾留言，表示「放生可以做功德，吃了牠什麼都沒了，可惜、自私！」等評論。定置漁場業者回應，漁民本來就靠漁獲維生，龍膽石斑可以養殖，也不是禁捕或保育類魚種，並未規定不能捕捉，這條龍膽石斑是成魚，又是自己游進定置漁網內，盼外界不要過於苛責。

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