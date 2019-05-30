〈中部〉《流標兩次》豐原車站東側都更案 台中市府︰放寬招商

2019-05-30

〔記者張菁雅／台中報導〕豐原火車站東側公辦都市更新案招商兩次都流標，市議員張瀞分昨質詢時指出，該處是豐原區的「蛋黃區」，市府規劃其中一棟都更大樓將興建七十二戶社會住宅，但該處地價高，未來社宅租金肯定也高，建議市府重新檢討計畫，增加投資誘因。都發局長黃文彬表示，一定會調整計畫內容，否則第三次招商還是不會有廠商投標。

張瀞分表示，豐原火車站東側都更案在二○一七年九月、二○一八年三月兩度公告招商，也多次舉辦招商說明會，都無人投標。她說，過去市府規劃此案要興建Ａ、Ｂ兩棟，地上十六層、地下三層的大樓，其中Ａ棟一、二樓為內政部移民署辦公廳舍，三樓以上要興建七十二戶社會住宅，Ｂ棟則是住商混合大樓。她質疑，招商兩度流標，不僅誘因不足，也可能和規劃內容有關。

張瀞分強調，她支持興建社會住宅，但地點須妥適規劃，這項都更案緊鄰豐原火車站，屬「蛋黃區」，建物用途應以商業機能為重，若蓋社會住宅，租金肯定很高，社會新鮮人或勞工難以負擔。

黃文彬表示，豐原火車站東側都更案是內政部中央都市更新基金全額投資案件，兩次流標主因為景氣不好，其次須回饋給移民署做為辦公室，還要做社會住宅，此外，還款金額高、期限長，這些因素都讓投資商卻步。

黃文彬表示，已報請內政部營建署辦理變更投資計畫書，希望放寬回饋條件、降低還款金額，以增加投資誘因，調整計畫後，即啟動第三次招商作業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法