〈南部〉戰後社運展 看見跨世代幕後辛酸

2019-05-29

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣當代公民權利是許多社會運動參與者推動改革的成果，而一九八○年代的社會運動，海外台灣人透過刊物、電話錄音廣播，跨海應援；近幾年的社會運動，則常見經由網路快速集結群眾。國立台灣歷史博物館「迫力．破力：戰後台灣社會運動特展」，帶民眾看見不同世代社運幕後的故事。

戰後台灣社運特展透過當代社運物展、訪談紀錄等，帶民眾看見社運的轉變，也從參與者的角度，聽他們為何參與社運、因各方壓力造成的「運動傷害」及社運結束後的復健，包括美麗島事件、樂生療養院保留運動、華航空服員罷工、同志運動、反課綱、太陽花學運、南女小短褲事件等，明年五月中旬展期結束之前，還會更展兩次，呈現更多元的社會運動議題。

展覽分為四大區塊，入口單元帶民眾從台灣公民現有權利、指標，對照過往相關議題的社會運動、法令等。第二單元「暖身」以印刷機、廣播錄音帶、新聞稿與社運現場各式文宣，看不同世代如何用不同方式聚集群眾、為活動做準備。第三單元「出發：戰後台灣社會運動記事」，從近代社運的物件，讓民眾看事件發生始末與背後因素，也從參與運動者的角度，來看各項社運，聽聽他們和社運的故事。尾聲「一個能動的社會」則有一般民眾對社運看法的訪談，以及參與者在社運時所面臨的壓力、挑戰，事後又如何重回日常、準備下一次的運動。

台史博也以太陽花學運「為明日收藏」案例，帶民眾省思如何在自己的本位上，回應當代社會正在發生的事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法