〈南部〉公幼教保員抗議低薪 韓國瑜承諾6月解決

2019-05-29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄大寮內坑里自救會日前聚集高雄市議會大門，抗議八八快速道路旁農地違規從事廢五金事業，造成附近環境污染問題，高雄市長韓國瑜避見，引來外界罵聲不斷；昨五十四位教保員也到議會靜坐抗議低薪問題，這次韓國瑜終於出面，承諾六月會解決問題，「不然大家可以再來抗議」。

韓：不然大家可以再來抗議

高雄縣市合併後，原高雄縣鄉立托兒所改制為高雄市公立幼兒園，在原高雄縣鄉立托兒所的五十四名教保員留用後，卻被以臨時人員名義聘僱，且薪水只有兩萬三千元；以公立幼教師薪水四至七萬元為例，這些留用的原鄉立托兒所教保員薪水不僅只有一半，且工作內容也和公立幼教師差不多，形成同工不同酬的情況。

原鄉托留用教保員 抗議同工不同酬

教育局長吳榕峯先出面與教保員溝通，他說，縣市合併後，市府概括承受原縣府進用臨時人員所定契約，保障各托兒所臨時人員進用教保員的工作權利與薪資，於二○一六年元旦起，將臨時人員身分進用之教保員調薪至兩萬三千零九元，更主動於去年元旦起，比照軍公教調薪三％政策，將留用的臨時人員併同調薪，薪資與其他縣市相同身分類別人員相較，已較為優渥。

教育局長：朝繼續加薪方向努力

吳榕峯認為，若原鄉立托兒所教保員想要爭取變成正式教職，勢必將與其他人競爭名額，難以保障工作權，他希望朝繼續加薪方向努力，但教保員們不接受他的建議，執意要見到韓國瑜。

韓國瑜則在上午議會質詢結束後，向原鄉立托兒所教保員承諾，六月會解決問題，還以溫情攻勢請他們先去吃飯，「別餓壞肚子了」；並強調市府現在財政吃緊，但一定會幫他們解決問題，「不然大家可以再來抗議」。

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