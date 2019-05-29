〈台北都會〉預算編列有誤 北市文基會被抓包

2019-05-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議會教育委員會昨審查北市文化局、體育局等相關單位動支第二預備金、一○六年度決算，預算向來有爭議的文化基金會被抓包預算編列有誤、誤餐費超支，文基會坦承，有漏編會調整，預算編列會更精準。但文化局、觀傳局、體育局二備金、決算，多數議員未有意見，審查通過。

北市議員黃郁芬指出，文基會委託兩廳院辦理台北藝術三節門票售票的手續費沒編入預算，依規定應編入預算，藝術三節行之有年，手續費就按規定編列，又不是突然開始辦，不應如此。

文基會管理部總監黃文彥則認錯表示，確實是漏編，明年預算就會把這部分考量進去，因為售票就會產生手續費，後年度會調整過來。

北市議員李明賢則指出，誤餐費較預算超支一百三十多萬元，執行率達一百五十八％，是否該把新北投車站的志工感恩餐會列入，預算編列應該再精細。文基會承諾會檢討，但若有變數或突發狀況，也請議員體諒。

教委會第一召集人、議員吳世正則特別點名文基會副執行長張益贍是否幫柯選總統，張回答，目前沒有這件事。吳提醒：「要注意你領的是文基會薪水，不要忘記，老是到市長室辦事，分際要拿捏好。」張益贍則回說：「會注意。」最後吳酸說：「不要把文基會變成柯Ｐ競選總部。」

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