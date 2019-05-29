〈台北都會〉北市YouBike2.0明年啟動 採太陽能發電

2019-05-29

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府計畫推動「YouBike 2.0」升級，內容包括採太陽能「輕樁」模式；車色改為珍珠白加黃色，並加裝車機；站位預計從現行四百站擴增至二千站；車站距離縮短為一百至三百公尺，每站車位從現行十五個車樁、三十台車減為五至十台，具體計畫將在明年六月底前提出。但議員擔憂，升級的過渡期新舊系統不相容，可能對民眾產生困擾，且站數增加，車子數量卻不變，恐衍生調度問題，服務品質難以維持。

議員憂過渡期 新舊系統不相容

交通局昨日於台北市議會交通委員會進行「YouBike 2.0」專案報告。現行的1.0設站須與台電配合拉電，在時間、地點上受限不少。2.0版的「輕樁」結合有樁、無樁優點，以太陽能發電，設站彈性大。站點之間的距離將縮短為一百至三百公尺，推估可設二千站，每站約配置五至十座車樁。車色改為珍珠白加黃色，加裝具有租借、文字顯示功能的車機。車輛數不變，維持現行一萬三千輛。租借方式新增QR Code掃碼。

車色改白加黃色 租借新增QR Code

北市議員汪志冰質疑，市府長期與捷安特公司合作，即便對方表現不錯，但都是同一家廠商，提醒市府需在官方、業者和市民利益之中取得平衡。交通局長陳學台說，當初市政府出資建置，廠商營運，算是委託經營，2.0升級將不再花錢建置，全由廠商負擔，因為站位增加，對廠商營運收入會有幫助。

交通局長︰和廠商討論設相容系統

議員潘懷宗表示，兩套系統不相容，該如何度過轉換期？陳學台坦言，過渡期可能會引起混亂，目前尚與廠商討論中，看有無辦法設置相容系統。

至於甲地借乙地還等，也會盡量請廠商研擬系統相容的問題，但是具體的計畫還要等明年才能提出來。

4百站增至2千站 議員提醒調度問題

議員戴錫欽認為，升級計畫不打算增加車輛，只會逐步汰換更新，若從四百站擴增為二千站，勢必會衍生調度問題，無車可借或無站可還的情況會更頻繁，調度人力也會增加，服務品質恐難以維持。

陳學台說，市府相當重視服務品質，妥善率都要求九十％以上，初估轉換期大概半年，優先是建設新站，舊有的四百站暫時不動，待新站建置一定規模再投新車。增站則是因北市目前的車、站比不足，理想站數應是現行一萬三千輛YouBike的二．五倍。

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