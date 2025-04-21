方濟各辭世》繼任者大猜想 出現首位亞洲或黑人教宗？

來自迦納的圖克森樞機（Peter Turkson），曾在2013年教宗選舉時被視為熱門人選。若他當選，將成為史上首位黑人教宗。（法新社）

2025/04/21 19:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世後，全球天主教會將目光投向梵蒂岡，樞機主教將齊聚羅馬舉行秘密會議，選出新任教宗。方濟各是首位拉丁美洲教宗，外界關注這是否預示教會更廣泛的變革，迎來史上首位黑人或亞洲教宗。

《每日郵報》報導，來自非洲迦納的圖克森樞機（Cardinal Peter Turkson），現年76歲，曾在2013年方濟各當選那次會議中被視為熱門人選。若他當選，將是首位黑人教宗，有助拓展非洲影響力。他曾擔任教宗和平特使前往南蘇丹，在同性關係議題上持中間立場，認為非洲國家法律過於嚴苛，但也需尊重當地觀點。

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另一位熱門人選是67歲、來自菲律賓的塔格萊樞機（Cardinal Luis Antonio Tagle）。若當選，他將是首位亞洲教宗，而亞洲是天主教徒增長最快的地區。他雖反對墮胎權，但整體被視為較自由派，曾抱怨教會對同性戀及離婚伴侶過於嚴苛，影響福傳工作。

被視為「延續方濟各路線」人選的是70歲的義大利籍宗座國務卿帕洛林樞機（Cardinal Pietro Parolin）。他立場溫和，但未必如方濟各般貼近自由派。他曾稱愛爾蘭同性婚姻合法化是「人性的挫敗」，近年因主導2018年聖座與中國間的協議而受批評，部分人士認為該協議是對北京的妥協。

匈牙利艾斯特根-布達佩斯總主教、72歲的艾爾多樞機（Cardinal Péter Erdő），則是堅定的保守派代表。他來自前蘇聯集團國家，曾為反對共產政權而遭迫害的前輩奔走平反，並公開反對離婚或再婚天主教徒領聖體。

相對年輕的人選是59歲、來自葡萄牙馬德拉島（Madeira）的托倫蒂諾·德門東薩樞機（Cardinal José Tolentino de Mendonça）。他擔任過總主教並在梵蒂岡擔任多項職務，主張聖經學者應透過觀看電影、聆聽音樂等方式接觸現代世界；來自馬爾他（Malta）、68 歲的格雷奇樞機（Cardinal Mario Grech），現任世界主教會議秘書長，在推動方濟各更包容、更具參與性的教會願景中扮演關鍵角色。他呼籲教會用「新語言」與同性伴侶及離婚者溝通，但也被部分人士視為傳統派。

另一位可能成為首位黑人教宗的是79歲、來自法屬幾內亞（French Guinea）的薩拉樞機（Cardinal Robert Sarah），不過年齡可能是劣勢。他自若望保祿二世（John Paul II）時期便在梵蒂岡任職，是堅定的保守派，曾公開譴責性別意識形態是對社會的威脅，並反對伊斯蘭基本教義派。

來自菲律賓的塔格萊樞機（Luis Antonio Tagle），被視為下任教宗熱門人選，立場相對自由派。（路透）

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