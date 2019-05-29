〈北部〉《桃園》五酒桶山開發爭議 議員槓官員

2019-05-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員褚春來於桃園升格前後擔任蘆竹市長、區長時，大力推動五酒桶山開發，昨天他在市政總質詢時抨擊市府對五酒桶山的開發只是「敷衍性交代」，隨後與市府秘書長兼工務局長黃治峯為了十五公尺寬的聯絡道能否興建爆發口角，雙方還為此賭上職位，場面火爆。

褚春來與黃治峯 爆發口角

褚春來表示，市府原規劃在五酒桶山設置十五公尺寬的聯絡道，卻因生態團體抗議而稱是因坡度問題無法施作，這讓他很不解，因為即使復興區再高再陡的道路都有辦法施工，為什麼五酒桶山就不行？

能否蓋15米寬道路 互賭職位

黃治峯回應說，五酒桶山公園的開闢要維持生態，且因為坡度問題，十五公尺道路無法施作。此語立即惹惱褚春來回譏：「因為坡度就沒有辦法動工，笑死人了！」更嗆說：「如果沒有辦法做，你（黃治峯）辭職下台！」「我敢用議員的職位跟你賭，你敢不敢賭自己的職位？」

黃治峯聞言不甘示弱回說：「可以！」也提議褚可以找任一家顧問公司，按照原來的都市計畫來規劃，「因為路就是做不起來」。雙方你來我往，場面火爆。

褚提設纜車、摩天輪 黃喊不切實

褚春來隨後對五酒桶山上的「相思樹」、「雜木林」是否砍伐提出質疑，更向市府喊話「不要把相思樹當成神木在保護」，希望五酒桶山公園能營造出如陽明山擎天崗大草原的感覺，讓小朋友可以放風箏，遊客可以看夕陽、看星星月亮，還建議將來能設置空中纜車、摩天輪，成為空中地標；黃治峯對此又回擊說：「山上規劃這種公園是不夠切實的，要顧及到原來的生態！」

鄭文燦緩頰：列入參考仔細評估

眼見雙方劍拔弩張，市長鄭文燦趕忙緩頰說，議員的意見會列入參考，而公園的開闢希望能符合生態原則，市府會再仔細評估。

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