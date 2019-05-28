〈南部〉擁3屋以上 台南將採非自住房屋差別稅率

2019-05-28

〔記者劉婉君／台南報導〕擁有三戶以上住家用房屋的民眾要注意了，「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案將進入市議會三讀，一旦通過，七月一日起，第四戶以上的房屋採非自住房屋差別稅率，預估約有三萬八千零二十五人、六萬戶受到影響，市庫預估可增加稅收四億六千九百八十五萬元。

若經議會三讀通過 7.1起實施

台南市住家用房屋將近九十萬戶，現行非自住住家用房屋徵收率為一．五％，市府財稅局長陳柏誠表示，「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正實施後，納稅人持有自住房屋上限為三戶，每戶徵收率為一．二％；但若擁有四至五戶房屋，屬於非自住房屋的第四及第五戶徵收率，倍增為每戶二．四％；擁有戶數達到六戶或更多，則從第四戶開始，每戶均為三．六％。

預估3.8萬人 6萬戶受到影響

財稅局預估，非自住房屋採行差別稅率後，約有三萬八千零二十五人、六萬戶受影響，平均每戶約增加七千七百七十五元，適用於二．四％稅率的有三萬四千六百六十八人、約占九成一左右，適用三．六％稅率的有三三五七人。

陳柏誠指出，稅額增加及受影響持有戶數前廿大，多為建設公司、南科園區公司及公有房屋，全市持有最多非自住住家用房屋者，一人就有三百五十二戶。不過，建設公司及南科園區公司皆為納稅上的優勢者，且受惠公共建設發展甚多，稅負增加尚屬合理，也符合租稅公平。

市府指出，此次修法主要針對持有多戶非自住房屋者提高房屋稅徵收率，增加其持有成本，希望能釋出空屋，避免囤房。

台南非自住住家用房屋差別稅率計算表

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