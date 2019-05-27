〈台北都會〉《新北》迴轉道使用率低 連署文化二路「還我人行道」

2019-05-27

〔記者陳心瑜、魏瑾筠／綜合報導〕國道一號林口Ａ交流道南出匝道原定五月初實施「禁止左轉文化一路」，因桃園市臨時反對，後來改為柔性勸導，新北市議員蔡淑君表示，新北市交通局仍依兩市原先的規劃方案，將文化二路的人行道改成汽車迴轉道，未料「禁止左轉」變卦後，導致迴轉道的使用率很低，反而犧牲行人的權益，她在臉書發起「還我人行道」連署，獲得約一千位民眾留言「+1」聲援，呼籲兩市重視民眾心聲。

齊看棒球 侯友宜：與鄭文燦有合作默契

桃園市長鄭文燦昨天下午應邀到新莊棒球場，與新北市長侯友宜一起觀賞中職的棒球賽，鄭文燦回應說，政策改變人民的習慣應該分階段實施，例如先做壓力測試，禁止左轉文化一路的柔性勸導才剛實施，再評估一段時間後再討論，兩市要共同解決問題，不用「鬥嘴鼓」；侯友宜也說，他和鄭文燦有共同合作的默契，政策改變可以循序漸進，先觀察一段時間後，再來探討怎麼樣做會更好。

林口「禁止左轉文化一路」 桃園臨時反對

蔡淑君批評說，新北市、桃園市交通局今年三月共同會勘後，決定從五月一日起禁止左轉文化一路（公車除外），改到文化二路左轉，利用文化二路原有的人行道施作迴轉道，未料桃園市卻突然反悔，不但文化一路路口的交通沒改善，文化二路的迴轉道也因此使用率偏低，反而犧牲人行道的空間，可謂「兩頭落空」，桃園市應該分攤施工經費給新北市。

議員：兩頭落空 千人連署做回人行道

蔡淑君說，連日來接獲很多居民陳情，既然文化二路的迴轉道使用效率不高，乾脆把人行道「做回來」，還給民眾通行的空間，她在臉書發起連署已獲得熱烈響應。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，因桃園市希望暫緩實施，目前改為柔性勸導不要左轉，由於大多數車輛仍直接左轉文化一路，才導致文化二路的迴轉道使用率低，希望盡早實施禁止左轉方案，達到分散車流效果。

桃園市政府交通局回應說，柔性勸導不要左轉仍有一定的效果，再繼續觀察為宜，若最後仍決定禁止左轉文化一路，文化二路的迴轉道就有存在的必要，如果取消禁止左轉方案，屆時再來討論文化二路迴轉道恢復成人行道的工程費用，不會讓新北市的權益受損。

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