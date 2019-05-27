〈台北都會〉新北客家園區遊客少 議員憂淪蚊子館

2019-05-27

〔記者何玉華／新北報導〕位於新北市三峽區的客家文化園區在二○○五年七月開館，占地約四．五公頃，市議員戴瑋姍指出，園區的遊客稀少、慘澹經營，預約參觀的團體逐年減少，去年跌到只有一七七團，今年一至四月也只有五十三團，第一期經營狀況就如此不佳，未來還有第二期擴建工程，是否淪為「蚊子館」讓人憂心，要求市府檢討。

市府：更新展品 互動體驗

市府客家事務局長林素琴指出，客家文化園區經營確實面臨挑戰，因此在第二期工程中爭取到三千八百萬元經費，將透過常設展、特展來定期更新活化展品，未來的展品除了以客家文化內容為主軸外，也會增加讓民眾參與體驗的內容及深度。

議員：預約參觀團體逐年減少

戴瑋姍指出，根據客家事務局提供的資料，過去三年預約參觀的團體數從二○一六年逐年遞減，當年還有二四○團、二○一七年剩一八五團，去年只剩一七七團，其中學校、公家機關佔了大多數，私人機關預約不到三成，新北市境內團體預約從二○一五年的六十二％降到去年的五十七％。

網路評價敬陪末座 20分鐘看完

她說，客家文化園區每年活動預算大約一千萬元，但活動卻越辦越少，參與人次也減少一半，經費使用要檢討，與屏東六堆、苗栗及台北的客家文化園區比較，新北客家文化園區在網路的評價敬陪末座，被批評展場小、體驗不到客家文化、走馬看花廿分鐘就結束，四個常設展從開館至今沒有更新，特展也不多，一期的經營現況就如此難堪，二期如果沒有妥善規劃，恐會淪為蚊子館。

林素琴表示，除了向中央爭取經費外，也會加強軟體規劃並改善交通接駁動線，希望跨局處合作，在捷運三鶯線B07站設置客家文化園區的意象，讓遊客知道是距離最近的一站，提升交通接駁的方便性，便利民眾前往參觀。

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