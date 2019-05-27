〈中部〉《台中》松鶴部落輕旅行 遊程「原味」十足

2019-05-27

〔記者歐素美／台中報導〕交通部參山國家風景區管理處推和平區松鶴部落輕旅行，結合在地民宿、餐飲業者及青年組成的「谷關泰好玩獵人工作坊」，提供民眾不一樣的選擇，民眾到山城部落旅行，不再「好山、好水、好無聊」，可以ＤＩＹ口簧琴、射箭，還可以體驗烤豬肉、品嚐泰雅風味餐，透過耆老帶路及有趣的闖關遊戲，暢遊部落景點，了解部落歷史文化。

二天一夜部落之旅 盼旅行業攬客

參山風管處梨山主任曾森裕最近特別安排旅行業者等到松鶴部落踩線，體驗兩天一夜部落輕旅行，希望業者能推出套裝行程，帶動地方觀光，促進部落繁榮；業者紛表示，遊程安排設計十分有趣，很吸引人。

松鶴部落青年黃志祥三年前返回部落居住，結合部落青年成立「谷關泰好玩獵人工作坊」，設計各種遊程及闖關遊戲，帶領民眾到國寶級藝師鄭保雄的「握著工藝坊」，教授ＤＩＹ口簧琴，讓遊客體驗泰雅獨木橋、設陷阱或射箭等。

黃志祥並爭取參山風管處補助，邀請泰雅族文藝復興畫家米路哈勇在松鶴部落彩繪泰雅故事牆，以及耆老蔣正茂（阿海．尤給．諾敏）講述泰雅族人從南投仁愛鄉沿八仙山遷徙到松鶴，及泰雅紋面、設陷阱及彩虹橋等文化歷史。

闖關活動 利用LINE暢遊各景點

最好玩的莫過於結合科技設計的闖關遊戲，民眾可分組依主辦單位提供的景點路線尋找寶物，完成以玩具槍射擊假野生山羊及兔子等任務，並在「泰好玩闖關」LINE群組裡輸入相關的關鍵字，就會跳出下個關卡的提示或主辦單位事前製作的在地影片，讓遊客闖關同時也暢遊松鶴部落各景點，了解當地七二水災受災、八仙山伐木等歷史。

晚上的營火晚會，除泰雅族歌舞表演，遊客也可ＤＩＹ烤豬肉、品嚐紅豆飯等泰雅風味餐，一起跳原住民舞及竹竿舞，以及有趣的互動合唱。

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