〈中部〉漢光演習明起演練 國道一號分段封閉

2019-05-27

〔記者張聰秋、顏宏駿、湯世名／彰化報導〕眾所矚目的漢光三十五號演習，將在明天（二十八日）清晨六時許於國道一號彰化戰備道展開戰機起降演練，彰化至員林交流道十三公里長南下路段也從昨晚十時起封閉，展開沿線上千個紐澤西護欄吊掛作業，預計今天清晨六時開放通行，大批軍事迷連日來也到場勘查地形搶占卡位，期望當天能拍到戰機起降英姿。

目前相關作業都由軍方、國道與彰化縣警方、工程單位緊鑼密鼓進行中，軍方在戰備道旁的校閱台已搭設完成，國道三隊員警與工程人員昨天還在沿線進行最後的勘察作業，兩側的花壇鄉、秀水鄉部分居民還在制高點擺出椅子，準備與戰機來場近距離接觸。

吊離上千個紐澤西護欄作業

為讓戰機順利起降，國道一號南下一九八公里彰化至二一一公里員林交流道約十三公里長路段，也從昨晚十時展開第一階段將中央分隔島的紐澤西護欄吊離作業，由於水泥製護欄相當沉重，且沿線逾兩公里長的演練路段，紐澤西護欄粗估多達上千個，因此吊掛作業時間長達八小時，預計今天清晨六時結束。

全路段須人工檢視路面碎石

軍方表示，演練結束後仍需進行封閉，將紐澤西護欄回復原狀；至於演練當天南下、北上車道同時封閉的時段，則是要由人工方式檢視演練範圍內的路面，將所有的碎石清除乾淨。

至於用路人相當關心的交通疏導措施，警方建議，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台一線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道三號南下，下快官交流道後接省道台七十四線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道一四八線，再接埔心聯絡道後上省道台七十六線，即可在接國道三號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道一號繼續北上。

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