〈北部〉竹縣第二選區 國民黨立委初選異議協調 3人離席

2019-05-26

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕第十屆立委新竹縣第二選區國民黨黨內初選採全民調，廿四日晚間出現異議，五名參選人昨早在縣黨部協調未果，徐兆璋、朱健銘、林子丞質疑民調有瑕疵卻執意公布，憤而離席並要求重做民調，徐甚至大罵遭黨部「強姦！」；縣黨部最後公布民調由林思銘勝出。

民調結果公布 由林思銘勝出

民調結果縣議員林思銘廿四‧八九七%拿下第一，第二是前竹東鎮長徐兆璋廿一‧六三七%，前縣長邱鏡淳之子邱一峰廿一‧○八一%第三，竹北市民代表朱健銘廿‧三五四%第四，竹東鎮榮華里長林子丞十二‧○三○%第五。提名協調小組召集人張鎮榮宣佈，將依程序呈報黨中央核定提名林思銘。

民調召集人、中華大學行政管理系副教授黃國敏表示，轉檔的瑕疵不足以影響民調的公正性。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬說，世新大學及TVBS兩家民調中心結果，無論在政黨對比或黨內互比的數值都非常接近，公正性絕無問題。

縣黨部︰程序異議不影響結果

徐兆璋大罵黨部「那哪是協調！那是強姦我們！」林子丞和朱健銘也說堅持「程序正義」，程序有瑕疵，就不應該公布。

國民黨新竹縣黨部發出聲明表示，有參選人針對世新大學民調中心在初始抽樣資料備份並遮蓋號碼過程中，並未察覺檔案格式轉換中若干通原始電話出現亂碼，導致最後無法完成查驗備份資料提出異議。惟回到原始抽樣資料進行核對，仍可查驗正確，查驗程序異議並不影響民調結果。

徐兆璋團隊表示各參選人都派觀察員到現場，前兩天都沒問題，但廿四日抽驗到一八二四二編號時，比對原始資料卻出現亂數。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法