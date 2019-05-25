〈南部〉玩真的？ 韓重提外國觀光客收稅

2019-05-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜向外國觀光客徵收「城市稅」玩真的？他昨天在議會答詢時，重提針對觀光客收稅，但強調如果觀光客成長沒有到達一定級距時，不會貿然實施。

韓上任拋城市稅概念 每人每天百元

韓國瑜去年十二月二十五日上任後，拋出針對外國觀光客徵收「城市稅」的概念，並舉例每人每天收台幣一百元左右，可改善高雄財政負債問題，當時曾引起許多正反討論，但至今無下文。

國民黨議員鍾易仲昨在議會質詢時提出徵收觀光稅，並詢問韓國瑜的看法。

韓國瑜回答，觀光稅名詞要改變一下，海內外來高雄旅遊的，聽到觀光稅有一點敏感，「我們來考量，如果觀光客到一定程度，我們來個類似例如城市建設等等的費用，假如一塊錢美金」、「但如果又把觀光稅加進去，觀光客會覺得高雄怎麼這樣對我。」韓國瑜強調，這要經過議會通過，且要專款專用。

旅館公會：現階段應集思廣益討論

對此，高雄市旅館公會理事長劉坤福認為，如果高雄的觀光客人數未來能大幅增加、業者生意很好，觀光產業也蓬勃發展，那麼他不反對針對觀光客課稅；但現階段而言，應該要多集思廣益討論。

財政局則表示，日本京都對觀光客課徵一次性的觀光稅三千日圓，歐美國家也有類似的觀光稅，而高雄規劃課徵的城市稅排除國人，且金額不高，外國觀光客應能接受。

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