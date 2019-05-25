〈北部〉林智堅鄭文燦有共識 亞洲矽谷到竹市

2019-05-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅廿三日與桃園市長鄭文燦拜訪位於桃園市的亞洲矽谷計畫執行中心，林智堅表示竹市府為促進科技產業升級，推動竹科X產業園區，近期更與工研院及中央合作自駕車開放道路實驗場域計劃，竹市是台灣矽谷，擁有充沛半導體及軟體設計技術與人才，因此他極力爭取中心前進新竹市增設辦公室於竹科X產業園區，並將竹市納入亞洲矽谷計畫。

擁半導體及軟體設計技術與人才

亞洲矽谷行政長李博榮說，他們是由國發會設立，連結全球先進科技研發能量，搶進下一世代產業，建立以研發為本的創新創業生態系，以「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」為兩大主軸，促進台灣產業轉型升級，並以創新創業驅動經濟成長。

爭取亞洲矽谷辦公室進駐竹科X

「亞洲矽谷絕對不能漏掉新竹市！」林智堅表示，這是他與鄭文燦的共識，新竹市為台灣矽谷，擁有充沛半導體及軟體設計技術與人才，市府近年更與科技部、竹科管理局推動竹科X產業園區，基地高達卅六公頃，未來將爭取亞洲矽谷辦公室進駐竹科X。

鄭文燦表示，亞洲矽谷的目標是將新創科技應用及推廣在生活上，例如青埔智慧城市示範區提出許多技術，希望實踐及應用在城市規劃中，他希望亞洲矽谷在智慧城市及高科技應用項目可以和新竹市共同合作。

竹市產發處︰桃竹優勢彼此結合

林智堅在鄭文燦的陪伴下觀摩桃園市的自駕車，竹市府產發處指出，以牽動未來台灣下一世代產業發展的自駕車產業鏈來說，新竹市可以供應自駕車所需要的人才、晶片、人工智慧與開放試驗場域，桃園市可以提供車輛製造、系統整合與硬體，彼此優勢結合，幫助台灣在自駕車產業站穩腳步、放眼世界。

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