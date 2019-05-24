〈南部〉推介台南農產 農糧署媒合新通路

2019-05-24

〔記者王俊忠／台南報導〕農糧署昨天媒合二十四家農會、合作社、食品企業向六十多位不曾接觸的連鎖加盟通路業者推介優質農產、加工品，為台灣優良農產品打開新出路。

市長黃偉哲表示，媒合平台由農會、合作社等生產端提供優質農產品給通路業者消費端，當面接觸、銷售，做實體產銷媒合，農糧署這是很好的作法，可免去產品價格被層層剝削，也不會有網路交易修圖、造假的問題，大家能「眼見為憑、面交為實」，藉由國內外知名的台灣連鎖加盟促進協會通路業者行銷出去。

媒合會由農糧署與農業科技研究院、台灣連鎖加盟促進協會在南市東東宴會式場舉辦。農糧署長胡忠一說，現代人飲食及生活習慣改變，一天好幾餐都外食，然而外食的食材品質難以掌握。農糧署為推廣國產優質農產品，讓國人吃得安心、安全，也讓連鎖加盟業者容易找到優質國產農產品，今年特別媒合連鎖加盟業者採購農會、合作社、食品業者的好產品。

農糧署嚴選取得產銷履歷、CAS、ISO22000、HACCP驗證生產的農產品及加工品，包含不添加人工香料、色素及防腐劑的果乾、果汁、果泥、果餡；產銷履歷的茶葉、豆乳、蘿蔔糕、雜糧，完整保留食材營養的微細化全蔬食食材，梅加工品（梅汁、梅醋、脆梅）、鮮果等，提供手搖飲店、餐廳、烘焙業者等選用、調製通路或餐廳特色飲品、料理，讓消費者吃得安心、無負擔。

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