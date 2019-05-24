〈中部〉中市首座私立林獻堂博物館 26日揭牌

2019-05-24

〔記者陳建志／台中報導〕明台高中紀念「台灣議會之父」林獻堂，籌設「林獻堂博物館」，將展示兩百多件林獻堂日記、墨寶，以及參與台灣議會請願活動、一新會等照片、史料，還有超過百年的字畫、家具，是台中首座向文化局申請設立的私立博物館，將於廿六日明台高中校慶時正式揭牌。

位在明台高中校園內 校慶日啟用

明台高中董事長林芳媖表示，林獻堂在日治時期，領導民眾進行「台灣議會設置請願運動」，促成台灣地方自治的基礎。為保存漢文化，他在萊園成立一新會，帶著大家寫書法，設置會旗、會歌，並結合地方仕紳創立台中中學校（今台中一中），創辦萊園高級中學（今明台高中）。

展示200多件林的日記、照片及史料

林芳媖表示，多年來收藏上萬件林家相關史料、書畫、家具、骨董，之前在校園設立「林獻堂文物館」展示，兩年前開始籌劃「林獻堂博物館」，包括消防設備、營運、管理全都比照國家級博物館，場地也擴大為二百五十坪，展出文物更增加約三倍。

陳列鏡台、鑲貝殼木椅、紅眠床等

林芳媖介紹，一進館就是一座清同治年間打造、樟木材質的太子樓鏡台，一旁還有林奠國當時使用鑲貝殼的木椅，及林獻堂阿嬤羅太夫人使用的紅眠床等家具。另有一幅光緒年間的林文欽畫像，特別的是上面還有一九一一年梁啟超造訪林家時，在畫上題的字，並展示林獻堂的日記、眼鏡、手稿等文物。

文化局表示，「林獻堂博物館」是博物館法施行後，台中市第一家申請設立的私立博物館，展示、收藏的文物不論質或量都很難得，已請相關專家學者進行審查，補正相關資料後，將成為全台第二家私立博物館。

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