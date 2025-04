以色列空襲貝魯特 擊殺「伊斯蘭集團」指揮官阿塔維

2025/04/22 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩激進組織「伊斯蘭集團」(Jama'a Islamiya)今(22日)指出,以色列以無人機在黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)以南,刺殺了該組織高階指揮官阿塔維(Hussein Atawi)。以色列後來也證實了這次襲擊。

《路透》報導,伊斯蘭集團在聲明中表示,身為伊斯蘭集團武裝分支法吉爾部隊(Fajr Forces)指揮官的阿塔維,是在從住家駕車,前往貝魯特辦公途中被刺殺。

以色列國防軍(IDF)也證實他們擊殺了阿塔維,他是一名「與哈瑪斯有聯繫的伊斯蘭集團重要人物」。

以色列國防軍稱,阿塔維參與並推動,針對以國北部邊境的以色列士兵的「恐怖活動」,而在以色列—真主黨衝突期間,法吉爾部隊也曾越過黎巴嫩南部邊境,以火箭彈襲擊以色列。

