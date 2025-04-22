以色列空襲貝魯特 擊殺「伊斯蘭集團」指揮官阿塔維

以色列發表聲明證實，激進組織「伊斯蘭集團」高階指揮官阿塔維（見圖）被成功刺殺。（擷取自X平台 @Osint613）

2025/04/22 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩激進組織「伊斯蘭集團」（Jama'a Islamiya）今（22日）指出，以色列以無人機在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）以南，刺殺了該組織高階指揮官阿塔維（Hussein Atawi）。以色列後來也證實了這次襲擊。

《路透》報導，伊斯蘭集團在聲明中表示，身為伊斯蘭集團武裝分支法吉爾部隊（Fajr Forces）指揮官的阿塔維，是在從住家駕車，前往貝魯特辦公途中被刺殺。

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以色列國防軍（IDF）也證實他們擊殺了阿塔維，他是一名「與哈瑪斯有聯繫的伊斯蘭集團重要人物」。

以色列國防軍稱，阿塔維參與並推動，針對以國北部邊境的以色列士兵的「恐怖活動」，而在以色列—真主黨衝突期間，法吉爾部隊也曾越過黎巴嫩南部邊境，以火箭彈襲擊以色列。

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An unusual Israeli targeted strike near Beirut has eliminated Sheikh Hussein Atawi, a senior terrorist linked to both Hamxs and Hezbollah.



He was involved in planning and launching attacks on Israel, but he won’t be planning any more. pic.twitter.com/ETj2fVGJdL — Open Source Intel （@Osint613） April 22, 2025

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