〈中部〉嘉市課照班弱勢有補助 八校說明不清楚

2019-05-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市十九所市立小學依「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」設有課後照顧班（簡稱課照班），提供學童寫作業及生活照顧，議員戴寧發現教育部全額補助低收入戶、原住民及身心障礙學童費用，市府每年編列經費部分補助中低收入戶、特殊境遇學童，卻有八校在家長意願調查單中的說明不清楚，課照時間多數只到下午五點，家長托育不便，她昨在議會定期會質詢要求市府加強資訊宣導，建議與民間團體合作增加師資、延長課照時間，落實「托育沒煩惱」政策；黃敏惠會後受訪表達會朝議員指教的方向改善。

教育部及市府均有補助

據了解，教育部及市府補助資訊不完全的有大同、垂楊、文雅、宣信、興嘉、蘭潭、嘉北及民族國小。

戴寧表示，相關學校除對課照費用補助資訊的說明不清楚，家長得自行詢問才得知，現在勞工的工時長，家長下班時間晚，課照班只到下午五點，家長來不及接送，要花錢將小孩送安親班，又是一筆負擔；學校老師若投入課照意願不高，而學校有實際人力需求，可比照博愛國小與嘉義市欣願福利協會合作開班來全面推動課照班。

家長得自行詢問才得知

市府教育處學府校安科長黃媛楟說，十九所市立小學今年課照班共開一百六十六班，每班平均十五到二十五人配有一名教師，課照時間自下午四點，最晚到六點，都由學校規劃開班，課照時間依學校人力因應，如是民團的師資，須受過一百八十小時課照培訓課程，目前僅有一家符合資格，博愛國小與其合作，其餘各校均由正職、代理教師擔任。

嘉義市家長協會理事長邵祈誠表示，課照班涉及老師的行政人力及是否能幫助學生增加學習機會，如果只能生活照顧、幫看寫功課，多數家長寧願多花錢送孩子去安親班、補習班。

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