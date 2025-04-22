國民黨板橋主任謝慶認等5人交保檢抗告 高院先裁定3人駁回

高等法院合議庭審理後裁定，謝慶認、蔡甘子、羅大宇雖然涉嫌選罷法、個資法罪嫌重大，且串證及滅證之虞，並無羈押必要，今裁定檢對謝等3人抗告均駁回確定。（資料照）

2025/04/22 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署偵辦民進黨立委蘇巧慧4人遭提議罷免，涉幽靈連署案，聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人，新北地院16日均裁定交保。新北地檢署不服，對謝慶認等5人提起抗告，僅未對志工應大華提抗告；高等法院合議庭審理後裁定，謝慶認、蔡甘子、羅大宇雖然涉嫌選罷法、個資法罪嫌重大，且串證及滅證之虞，並無羈押必要，今裁定檢對謝等3人抗告均駁回確定，至於檢對譚鎮耀及王昱人的抗告案，將於明天做出裁定。

高院裁定指出，謝慶認、蔡甘子、羅大宇涉犯個資法第41條、刑法第 216條、第210條、選罷免法第 98條之2等罪 ，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，但審酌全案卷證內有客觀事證可供調查或鑑定，並非必須完全仰賴被告與共犯間一致供述才可以釐清，藉由具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序的順利進行，因此，新北地院裁定謝3人交保等強制處分，並無違誤或不當，檢察官抗告為無理由。

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國民黨發動罷免新北市民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸與李坤城，被檢舉連署資料出現冒用死者個資與簽名情形。

新北檢接獲情資，向中選會、新北市選委會調取資料分析比對，認為涉犯刑法偽造文書與個人資料保護法等罪嫌，本月15日指揮調查局同步搜索國民黨新北市三重、板橋2個區黨部等30處地點，約談20多人到案。

檢察官漏夜複訊後，以犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞為由，聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀與提議罷免召集人王昱人共6人，李姓志工等20人分別交保5萬元至12萬元。

檢方複訊後，將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

新北地院16日開羈押庭審理，認為謝慶認6人涉犯刑法行使偽造私文書、個資法第41條非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，但審酌6人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令謝慶認20萬元、蔡甘子3萬元、羅大宇20萬元、應大華15萬元、王昱人20萬元、譚鎮耀20萬元交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。

新北檢不服裁定，認為謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀及王昱人等5人有勾串、滅證之虞，對5人提起抗告。

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