〈南部〉（台南）愛文芒果之父 鄭罕池故居掛牌

2019-05-23

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕有「盛夏紅寶石」之稱的愛文芒果，深受國人歡迎，逾半世紀前，由玉井區農民鄭罕池成功栽種、推廣，並帶動成為地方特色產業，他去年過世，市府文化局列入技術類歷史名人，昨在故居掛置紀念牌，各界到場追思，感念其無私奉獻的精神。

去年過世 列技術類歷史名人

鄭罕池的故居在玉井區中正路上，包括曾孫在內的家人，齊聚參加掛牌儀式，三代見證，兒子鄭彥輝代表致詞，感謝市府給予的榮譽，場面溫馨。

市長黃偉哲主持掛牌儀式後，推崇鄭罕池不藏私，愛文成功試種後，研發防止蟲害的套袋方式，卻未申請專利，反而邀請農民來觀摩，全力推廣，讓玉井成為知名的芒果故鄉，對地方產業的帶動，居功厥偉，精神值得效法。

被稱為「愛文芒果之父」的鄭罕池，曾獲選國際同濟會中華民國總會首屆十大農家的第一名，也是台南的卓越市民，去年六月初辭世，享壽八十九歲，總統蔡英文頒予褒揚令。

文化局長葉澤山指出，一九五四年，當時的台灣省農業復興委員會自美國佛羅里達州引進數種芒果，嘉義農試所選出最適合在地的愛文，一九六二年鄭罕池開始試栽，一九六九年又研發套袋，收成質量大為提升。

從試種到推廣 奠定玉井產業

葉澤山說，鄭罕池不僅試種、推廣，一九七三年政府指定玉井斗六仔設立台灣第一個芒果專業區，他又爭取打造更安全、便捷的中正橋，打通運輸動脈，讓產業順利發展，成為加速農漁村建設的最佳示範點。

葉澤山提到，經文化局調查、整理，將台南歷史名人分成藝術、文學、政治、醫療、經濟、宗教、技術、學術教育等類別，目前共列有兩百零八位，並已完成相關網頁的建置，鄭罕池為第廿四處掛牌的故居。

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