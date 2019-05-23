〈南部〉修樹變光頭 立委促中央訂標準

2019-05-23

〔記者黃明堂／台東報導〕屢見路樹被鋸光頭，立委劉櫂豪希望公共工程委員會擬訂專業路樹修剪標準，確保行人安全跟樹木健康，否則任由各機關或地方政府執行，造成修剪後光禿禿一片，既不美觀，也影響路樹日後的生長。

中央允訂定標準流程 並規劃課程

行政院公共工程委員會主委吳澤成昨天在立院交通委員會答復劉櫂豪質詢時，允諾參考專業的意見，訂定標準流程，並規劃相關課程，向各部門的採購人員宣導，希望全國統一規範，讓樹木修剪安全又美觀。

東市鐵馬道路樹修剪光禿禿惹議

台東市鐵馬道最近修剪路樹，部分被修剪成光禿禿，連片葉子都不留，引起爭議，引起多位縣議員關切。

劉櫂豪指出，路樹在颱風季前都需要修剪，但因每個公部門專業程度不同，很多路樹都被齊頭式的修剪，不僅造成外觀不佳，日後路樹的生長也不好。

劉櫂豪說，台東有李潛龍老師組成的樹藝團隊，針對樹木的修剪，有很多專業的建議，劉櫂豪要求工程會，應該納入這些專業意見，將路樹修剪的標準程序訂定出來，讓所有工部門的執行，都能修剪出兼顧安全及美觀的路樹。

劉櫂豪提到，自己每年在台東都會舉辦愛台東夢想資助計畫，鼓勵有夢想的人在台東實現理想，今年的得主之一就是李潛龍提出的「山海鐵馬道，樹藝沙龍」，李擁有對樹木、攀樹技術與修剪樹木的專業知識，將正確的觀念推廣出去。

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