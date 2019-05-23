〈北部〉國民黨被停權花蓮縣黨部主委 率眾衝中常會抗議

2019-05-23

〔記者林良昇／台北報導〕因逕行延後立委提名遭國民黨中央停權的花蓮縣黨部主委鄒永宏，昨率群眾到中央黨部抗議，一度佔領一樓大廳，甚至拍打國民黨中常會大門，惹怒黨主席吳敦義，國民黨中央事後態度強硬，強調無法接受強暴、脅迫手段，將派員代理花蓮縣黨部主委，進行後續調查。

國民黨啟動立委提名作業，但鄒永宏卻傳為了幫前花蓮縣長傅崐萁爭取國民黨提名參選立委，違背黨中央成命，逕行暫緩立委初選登記時程，還懲處依黨中央規定行事的縣黨部書記長，國民黨考紀會開鍘，將鄒永宏停權。

佔領大廳 拍打中常會大門

國民黨昨天下午兩點舉行中常會，鄒永宏率超過百名花蓮鄉親到中央黨部抗議，佔領大廳，要求國民黨組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政下台，甚至突破警衛防線衝到二樓，數度爆發衝突，更拍打正在開中常會的中山廳大門，場面僵持不下，最後群眾在下午三點左右才離去，嗆聲下週會有更多人來抗議。

吳敦義不悅 派員代理主委

據了解，吳敦義在中常會時得知場外抗議情況感到不悅，也有中常委認為抗議太過誇張。

國民黨發言人歐陽龍在會後轉述，吳敦義當下強調，國民黨是個守法、守紀的政黨，並且尊重各種以平和方式表達意見，但花蓮縣黨部不能夠用這種方式表達訴求，應妥善處理。

國民黨表示，暫緩花蓮縣立委提名作業時程的會議不符合正當程序，加上違反職權調動黨中央派任的書記長胡慧君的職務；因此，考紀會對鄒永宏處以先行停止黨權之處分，一切依法且合乎程序。

國民黨也態度強硬說，對於鄒永宏率眾聚集中央黨部，國民黨無法接受以強暴、脅迫的手段表達訴求，將依照既定規劃，由組發會派員代理花蓮縣黨部主委，並進行後續調查。

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