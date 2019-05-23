〈北部〉紓解林口交流道 桃市議員促拓寬壽山路、青山路

2019-05-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕國道一號林口交流道被交通部列為全國最壅塞交流道之一，市議員林正峰昨天在議會質詢，建議市府拓寬壽山路與青山路，並開闢從龜山區到新莊地區的南北向快速道路以解決塞車問題；市府秘書長兼代工務局長黃治峯表示，這事涉桃園、新北兩直轄市，將於北桃共同會議時提出討論。

鄭文燦︰龜山林口間將引進地區輕軌

市長鄭文燦表示，林口交流道被交通部列為全國最壅塞的交流道之一，市府為此推動機場捷運A8長庚醫院站轉運站與其附近的交通整頓，未來龜山與林口間除了機場捷運外，還會引進微型公車、YouBike與地區輕軌，透過輕軌連結龜山坪頂與新北林口地區，如此將能提高機場捷運的運輸效益。

市府︰將於北桃共同會議提出討論

黃治峯說，壽山路拓寬已納入桃園、新北雙首長會談議題；青山路因彎道過大、坡度過陡無法拓寬，目前限高兩米，地方希望取消限高改為限重，交通部高速公路局對此有意見，會召集相關單位再協調；闢建連結龜山與新北市的南北向快速道路提議，因涉及新北市，須待雙方首長共同研議。

林正峰建議闢北桃快速道路紓解

林正峰指出，隨著機場捷運A7及A8站的開發，當地人口大量遷入，日益加重龜山與新北市之間的交通負荷，連帶增加林口交流道流量；而壽山路與青山路拓寬案早由內政部列入拓寬計畫，市府應該積極爭取，早日完成拓寬，拓寬前可先研議青山路是否可採「限高改限重」方式開放客車行駛。

林正峰另建議，市府也可結合新北市府，向中央爭取新建一條由龜山坪頂銜接到新莊二省道「新北大道」的跨市快速道路，形成桃園與雙北間的連絡幹道，如此不僅能打通坪頂與新莊間的交通死結，也能有效紓解林口交流道的塞車問題。

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